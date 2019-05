Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Heideweg/ Navis und mehr aus zwei BMW ausgebaut

Coesfeld (ots)

Aus gleich zwei BMW haben Unbekannte vor einem Haus am Heideweg in Rorup Navigationsgeräte und mehr ausgebaut. Die Autoknacker haben dort in der Nacht zum Donnerstag (2. Mai) zugeschlagen. Tatzeit: zwischen 20 Uhr am Vorabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen. Bei einem weißen X3 schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Sie bauten das festinstallierte Navigationssystem sowie Airbag und Airbag-Steuergerät aus. Einen weißen 3er BMW öffneten die Täter auf bislang nicht bekannte Weise. Auch aus diesem Wagen wurden Navi, Airbag-Steuergerät und ein Airbag gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

