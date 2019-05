Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Mühlenstraße

Einbruch in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch eine Schaufensterscheibe brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in ein Angelgeschäft ein. Die Scheibe befindet sich in einer Nebeneingangstür. Durch diese Tür gelangten die Täter in das Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um Bargeld und einen Laptop. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemachte haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell