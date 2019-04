Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Unfall in Rastede, Raiffeisenstraße mit einer Verletzten ++

Oldenburg (ots)

++ Am 23.04.2019 ereignete sich gegen 17:06 Uhr ein Verkehrsunfall in Rastede, Raiffeisenstraße in Höhe der dortigen Tankstelle. Ein 25-Jähriger Oldenburger fuhr aus Richtung Autobahn kommend auf der Raiffeisenstraße und wollte nach links auf das dortige Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Bahnübergang kommenden Pkw eines 53-Jährigen aus Oldenburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 53-jährige Beifahrerin des zweiten Pkw verletzt wurde. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Da auch Betriebsstoffe ausgetreten waren, wurde der Fahrstreifen in Richtung Autobahn bis zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn gesperrt. ++

