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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 08.08.2026

Diepholz (ots)

Syke - Brand an Sitzgelegenheit am Hohen Berg

Am Samstag, den 08.08.2026, wurde gegen 00:35 Uhr ein Brand an einer Sitzgelegenheit am Hohen Berg in Syke gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort eine Sitzgelegenheit mit Tisch und Bänken in Brand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Gessel-Ristedt stand die Sitzgelegenheit bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Brandausbreitung verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hohen Berges in Syke beobachtet hat oder Hinweise zum Brand geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242-9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Roller, PK

Telefon: 05441 / 971-0
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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