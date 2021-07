Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 18.07.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

In der Nacht von Freitag, 16.07.2021 auf Samstag, 17.06.2021 ist es zu mehreren Sachbeschädigungen kommen. So wurde in der Lüderstraße und der Moorstraße einem Pkw der Außenspiegel abgetreten. Weiterhin wurde in der Lüderstraße ein Werkstattfenster durch einen Steinwurf beschädigt. Im Willenberg wurde eine am Haus befindliche Verteilerbox zerstört. Des Weiteren konnten Samstagnacht, gegen 00.00 Uhr, drei Personen von einer Zeugin dabei beobachtet werden, welche die Glasscheiben des öffentlichen Bücherschrankes am Rathausmarkt beschädigt haben. Nach Ansprache der Zeugin seien diese in Richtung Steinstraße geflüchtet. Bei den drei Personen soll es sich um einen Mann, eine Frau und ein Kind gehandelt haben. Der Mann sei circa 1,70 Meter groß gewesen und habe ein schlankes Erscheinungsbild gehabt. Die Frau habe blondes Haar gehabt, welche zu einem Pferdeschwanz gebunden gewesen sei. Das Alter des Kindes wurde auf circa zwei bis vier Jahre geschätzt. Weitere Beschädigungen oder Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter Tel.Nr. 05441-971-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

1. Marl

Leicht verletzt wurde am Samstagmittag ein 83-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Marl. Gegen 13.00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw VW Caddy die Steinstraße Richtung Osnabrücker Str./B51. Im dortigen Einmündungsbereich übersieht dieser den überquerenden Fahrer mit seinem Pedelec (<25 km/h). Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste mittels Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

2. Aschen

Ebenso wurde ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt, als er die Hauptstraße in Richtung Aschen befährt und auf den vor ihm haltenden VW Transporter auffährt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

3. Wagenfeld

Am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Peugeot/F die Straße "Rothe Riede" in Richtung Mindener Straße. Im Kreuzungsbereich Renzeler Weg/Mindener Str. übersieht sie die von links kommende vorfahrtberechtigte 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Skoda Octavia und kollidiert mit dieser. Der Pkw Skoda Octavia kommt aufgrund des Zusammenstoßes nach rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Seitengraben zur Endlage. Beide Fahrzeugführerinnen verletzten sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

PK Weyhe

Portemonnaiediebstähle in Weyhe

Bereits am Freitagnachmittag, 16.07.2021, um 16:00 Uhr, ist es bei Rewe in Erichshof, sowie bei Lidl in Kirchweyhe zu jeweils einem Diebstahl einer Geldbörse aus den Handtaschen der geschädigten Weyherinnen gekommen. Ein unbekannter Täter näherte sich den Geschädigten unbemerkt und entnahm die Geldbörsen. Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Informationen nimmt die Polizei Weyhe (0421/80660) entgegen.

Höhe DG: insgesamt 150 Euro Bargeld

Verkehrsunfallflucht in Brinkum

Im Zeitraum vom 16.07.2021, 14:30 Uhr, bis zum 17.07.2021, 15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den in der Bremer Straße, in 28816 Stuhr/ OT Brinkum, auf dem Seitenstreifen geparkten Mercedes der geschädigten Stuhrerin. An dem Mercedes ist ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden. Täterhinweise nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen.

PK Syke

Twistringen: Brand eines Feldes

Am Samstagnachmittag geriet auf einem Feld in Twistringen während der Arbeiten eine Strohballenpresse aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer über eine Fläche von sechs Hektar aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro.

Twistringen: Brand einer Lagerhalle

Am Samstag gegen 17:00 Uhr geriet ein Radlader in einer Lagerhalle in Vollbrand. Das Feuer ist im weiteren Verlauf auf weitere Teile der Lagerhalle übergriffen und hat weitere darin befindliche Produktionsanlagen und Geräte beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von c. 250.000 Euro.

Syke: Garagenbrand

Nachdem ein 44-jähriger Syker am Samstagmittag seinen Grill mit einem Gasbrenner anzündete, stellte er den noch heißen Gasbrenner in die Garage. Kurz danach fängt die danebenliegende Grillanzündwolle Feuer. Noch bevor sich das Feuer auf die gesamte Garage ausbreitete, konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Syke: Mofa-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab Am 17.07.2021, gegen 17:54 Uhr, kam ein 41-jähriger Syker mit seinem Mofa nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der Unfallfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Bruchhausen-Vilsen: Verkehrsunfallflucht - Jugendliche verletzt Am 17.07.2021, gegen 14:30 Uhr, beabsichtigt ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus dem Neuroder Weg auf die Ostlandstraße einzubiegen. Dabei übersieht dieser eine 15-jährige Radfahrerin und es kommt zum Zusammenstoß. Der Pkw-Fahrer entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, wenden Sie sich bitte die Polizeidienststelle in Bruchhausen-Vilsen, Tel. (0 42 52) 93 82 50.

Bruchhausen-Vilsen: Diebstahl aus Abstellraum Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende aus einem unverschlossenen Vorbau eines Einfamilienhauses im Mayter Weg in Buchhausen-Vilsen diverse Werkzeuge. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeidienststelle in Bruchhausen-Vilsen, Tel. (0 42 52) 93 82 50.

PK Sulingen

Verkehrsunfallflucht in Schwaförden

Auf der Hauptstraße in Schwaförden kam es am 18.07.2021 gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen. Nachdem das Fahrzeug zunächst auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam, flüchtete der Beteiligte anschließend mit "quietschenden Reifen" in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden bzw. eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04271-9490 bei der Polizei in Sulingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell