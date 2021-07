Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wetschen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person; Sulingen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Zeugen gesucht; Unfälle in Syke und Stuhr

Diepholz (ots)

Wetschen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine 71-jährige aus Diepenau wurde am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wetschen leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Skoda die B 214 in Fahrtrichtung Diepholz. Auf Höhe des Einmündungsbereiches B 214/Sulinger Straße beabsichtigte sie nach links auf die Sulinger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Skoda Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Sulingen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl/Zeugenaufruf

Am 16.07.2021 , gegen 03.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter im Haferkamp in Sulingen sich widerrechtlich Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Der unbekannte Täter wurde hierbei vom Hauseigentümer beobachtet und angesprochen. Die männliche Person rannte daraufhin in Richtung Kornstraße, stieg dort auf ein Fahrrad und fuhr damit in Richtung Berufsschule davon. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: -südländisches Aussehen -ca. 170 cm -ca. 25 bis 30 Jahre alt -dunkle Hose -beiges T-Shirt Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0.

Syke - Vorfahrt genommen

Eine 17-jährige Riederin fuhr gestern auf dem linksseitigen Fuß-/Radweg der Wiesenstraße mit ihrem Elektroroller stadtauswärts in Richtung Okel. An der Einmündung der Waldstraße wollte ein 56-jähriger Mann aus Beckeln mit seinem Nissan nach rechts in Richtung Ampelkreuzung an der B6 abbiegen und übersah die Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Zweiradfahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Sachschaden beträgt allerdings 1800 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Donnerstagnachmittag, um 15.15 Uhr, kam es in der Bremer Straße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 60-Jähriger aus Minden beabsichtigte mit seinem Wohnmobil von der Ausfahrt der A 1 auf die linke Fahrspur der Bremer Straße zu wechseln. Hierbei übersah er vermutlich den auf der Bremer Straße befindlichen 21-jährigen Audi-Fahrer aus Weyhe. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei keiner der Beteiligten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.200 Euro.

Stuhr - Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag, gegen 19.25 Uhr, ein 44-jähriger Delmenhorster mit seinem Fahrzeug in der Industriestraße von der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Delmenhorster erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Dem verantwortlichen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell