Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrten unter Drogeneinfluss im Landkreis - Kurioser Einbruch in Diepholz - Polizei Barnstorf sucht einen Fahrradeigentümer ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Kurioser Einbruch

Am letzten Wochenende sind Unbekannte durch eine Dachluke in eine Sporthalle in der Schlesierstraße eingestiegen. Sie landeten zunächst in den Umkleideräumen, begaben sich dann aber auch in die Sporthalle. Hier bauten die Eindringlinge diverse Sportgeräte auf. Entwendet haben die Unbekannten offensichtlich nichts. Ob die Eindringlinge sich nur sportlich betätigen wollten, ist nicht bekannt. Hinweise, natürlich auch zum Zweck des Eindringens, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Fahrradeigentümer gesucht (Foto)

Die Polizei Barnstorf sucht den Eigentümer eines am Freitag letzter Woche sichergestellten Fahrrades. Das Herrenrad der Marke Admiral wurde einem Jugendlichen in der Bahnhofstraße nach Diebstahl von der Polizei abgenommen und sichergestellt. Wer das Fahrrad wiedererkennt bzw. Hinweise auf den Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05442 / 804770 bei der Polizei Barnstorf zu melden.

Landkreis - Fahrten unter Drogeneinfluss

Gleich vier Verkehrsteilnehmer hat die Polizei gestern im Laufe des Tages bei Verkehrskontrollen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erwischt. In Sulingen wurde gegen 08.00 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw in der Langen Straße gestoppt. In Twistringen kontrollierte die Polizei gegen 16.15 Uhr in der Raiffeisenstraße einen 22-jährigen Pkw-Fahrer. In Diepholz wurden gegen 17.50 Uhr in der Straße Auf dem Esch ein 23-Jähriger und gegen 19.50 Uhr in der Straße Rathausmarkt ein 35-jährger Pkw-Fahrer angehalten. Die durchgeführten Drogenvortests waren alle positiv, so dass alle Fahrer eine Blutprobe abgeben mussten. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und alle müssen mit einer Anzeige rechnen.

