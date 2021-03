Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Erneuter Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Stuhr - Rennradfahrer nach Unfall mit Hund in Asendorf schwer verletzt - Bedrohung mit Schreckschusswaffe in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Polizeieinsatz nach Schlägerei unter Jugendlichen

Die Polizei war gestern Nachmittag erneut mit mehreren Streifenwagen in Moordeich angerückt, da ein Anrufer eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen gemeldet hatte. In der Pillauer Straße, Parkplatz der Sportanlage, traf die Polizei auf einen ihr nicht unbekannten 17-Jährigen, der Verletzungen am Kopf aufwies. Zwei 15-Jährige, der Polizei ebenfalls nicht unbekannt, hatten ihn nach seinen Angaben zuvor mit einem Schlagstock und Fäusten verletzt. Hintergrund der Auseinandersetzung war die Körperverletzung vom Vortag am Spielplatz Im Ring (wir berichteten). Man wollte sich zu einer Aussprache treffen, was dann aber wieder in einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet sei. Der verletzte 17-Jährige wurde seiner Mutter übergeben. Die weiteren anwesenden Jugendlichen wurden ausführlich zu dem Hergang befragt.

Stuhr - Pkw-Fahrer mit gleich mehreren Vergehen

Am späten Mittwochabend um 23:25 Uhr kontrollierten eine Polizeistreife einen auffälligen Opel Corsa in der Bremer Straße in Brinkum-Nord. Der 19-jährige aus Bremen stammende Fahrer hielt sich auf einem Tankstellengelände auf. Es stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war sowie die Kennzeichen als entwendet gemeldet waren. Zudem war der 19-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiter stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein vor Ort durchgeführter Urin-Vortest anzeigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Hierzu wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Kennzeichen wurden von der Polizei sichergestellt.

Twistringen - Keine Fahrerlaubnis

Obwohl sie nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde eine 17-jährige Twistringerin am Dienstag gegen 17.00 Uhr von der Polizei an der Sulinger Straße auf ihrem Kleinkraftrad angetroffen. Nun muss sie mit einem Strafverfahren rechnen.

Asendorf - Rennradfahrer und Hund kollidieren

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr wurde ein 56-jähriger Rennrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall im Forthweg schwer verletzt. Ihm war unvermittelt ein Hund vor sein Fahrrad gelaufen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Auch der Hund wurde verletzt von der Halterin zum Tierarzt gebracht.

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 32-jährige Pkw-Fahrerin gestern gegen 12.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Mindener Straße. Ein 75-Jähriger wollte mit seinem Pkw von der Mindener Straße nach links in die Straße Pusteler Weg abbiegen. Hierbei über sah er die entgegenkommende 32-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die 32-jährige Fahrerin erlitt leicht Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen mindestens 20000 Euro.

Sulingen - Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Schreckschusswaffe

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Buchenstraße in Sulingen gerufen. Gegen 01:50 Uhr verschaffte sich ein 32-jähriger amtsbekannter Mann gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Er bedrohte einen 25-jährigen Bewohner mit einer Schreckschusspistole, woraufhin dieser über einen Balkon flüchtete. Der Täter setzte dem Opfer nach und gab dabei zwei Schüsse aus der Schreckschusswaffe ab. Das Opfer konnte sich bis zum Eintreffen der Polizei verstecken und blieb unverletzt, der Täter flüchtete. Eine Fahndung der Polizei nach dem Mann blieb in der Nacht erfolglos, die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell