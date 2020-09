Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zwei Unfälle nach gesundheitlichen Notlagen in Weyhe - Zwei Unfälle in Wagenfeld und Wetschen, ein Fahrer unter Alkohol ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Montag, 00.30 Uhr bis 01.30 Uhr, zapften bislang unbekannte Täter in Sulingen Brünhausen, aus einem Dieseltank 300 Liter Diesel. Zudem entwendeten sie die dazugehörige Pumpe. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Sulingen - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr bis Montag, 14.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Autohaus in Sulingen, Barenburger Straße, einzubrechen. Nach mehreren Versuchen ließ er aus unbekannten Gründen von einer Tatbegehung ab und flüchtete unerkannt.

Barnstorf - Verkehrsunfallflucht

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ist gestern an einem Pkw Audi ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden. Der 50-jährige Besitzer hatte den Pkw auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße gegen 16.05 Uhr abgestellt. Als er gegen 16.15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er die nicht unerheblichen Beschädigungen fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Wagenfeld und Wetschen - Ein Fahrer unter Alkohol = zwei Unfälle

Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Lembruch ist gestern Nachmittag gleich mehrfach aufgefallen, bevor die Polizei ihn aus dem Verkehr ziehen konnte. Gegen 17.00 Uhr war der 64-Jährige in Wagenfeld auf der Oppenweher Straße in den Gegenverkehr geraten und hatte dort den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw beschädigt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Die Polizei fand ihn schließlich in der Straße Diepholzer Bruch, als er dort von der Fahrbahn abgekommen war und gegen einen Baum geprallt war. Der 64-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Konzentration von über 2,5 Promille. Danach musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein hat die Polizei beschlagnahmt. Durch die Unfälle entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Weyhe - Unfälle nach gesundheitlichen Notlagen

Am Montagabend ereigneten sich gleich zwei Unfälle aufgrund plötzlich aufgetretener gesundheitlicher Probleme der jeweiligen Autofahrer.

Um 18:20 Uhr befuhr ein 64-Jähriger die Hauptstraße in Weyhe. Aufgrund eines Herzstillstandes und anschließender Bewusstlosigkeit kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der äußerlich nicht Verletzte konnte noch am Unfallort wiederbelebt und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 7000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 18:45 Uhr auf der Bremer Straße in Erichshof. Aufgrund eines Krampfanfalles kam ein 47-Jähriger nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei Verkehrszeichen sowie zwei geparkten Pkw bevor er an einem Haus zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 8500 Euro.

Bassum - Einbruch misslang

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntag, 11.00 Uhr bis Montag, 18.30 Uhr versucht, in ein Wohn-/Geschäftshaus an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße einzubrechen. Sowohl das Schloß der Eingangstür als auch das Schloß der Wohnungstür hielten aber den Aufbruchsversuchen stand, so dass der Täter von seinem Vorhaben abließ und unerkannt verschwand. Wer in dieser Zeit dort etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bassum - Sachbeschädigung

Das Versammlungsgebäude einer religiösen Einrichtung an der Gutenbergstraße ist am Montag im Zeitraum von 14 - 18.30 Uhr durch einen Graffiti-Sprayer verunstaltet worden. Die Polizei Syke bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Tel. 04242 / 9690.

Asendorf - Auffahr-Unfall auf der B6

Vor einer Baustellen-Ampel in Asendorf kam es am Montagmittag um 12.00 Uhr zu einem Auffahr-Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Wegen der Rot zeigenden Ampel bremste ein 20-jähriger Bremer seinen Hyundai ordnungsgemäß ab. Auch ein 21-jähriger Asendorfer brachte seinen mit 3 Personen besetzten VW-Golf noch rechtzeitig zum Stehen, ein 21-jähriger Vilser erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Up auf den Golf auf und schob ihn auf den davor wartenden Hyundai. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro.

Twistringen - Auffahr-Unfall auf der B 51

Vor einer Rot zeigenden Ampel an der Großen Straße musste ein 23-jähriger Twistringer am Montag gegen 17.30 Uhr halten. Ein nachfolgender 20-jähriger Mann aus Berlin, der mit einem BMW, unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Volvo des 23-jährigen Twistringers auf. Er trug dabei leichte Verletzungen davon, der Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro.

Natenstedt - Verkehrsunfallflucht

Ein 25-jähriger Diepholzer war am Montag gegen 18.45 Uhr mit seinem Motorrad in Natenstedt unterwegs, als ihm ein überbreites, landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Motorradfahrer aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer des großen Fahrzeuges setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wer dazu Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell