Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit Folgen in Bruchhausen-Vilsen - Unfälle in Syke und Weyhe ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Unfall mit Folgen

Am Montag, den 27.05.19 gegen 21:45 Uhr kam es auf der L332 auf der Straße Oesedum zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau aus Bassum war mit ihrem PKW aus Richtung Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Neubruchhausen unterwegs, als diese alleinbeteiligt, nach rechts die Fahrbahn verließ und im Seitenraum gegen einen Baum prallte. Anschließend wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf dem linken Grünstreifen zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ermittlungen ergaben, dass die Frau von ihrem Handy abgelenkt war und daher die Fahrbahn verlassen hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab zudem einen Wert von über 2 Promille. Anschließend kam es zu einer erneuten Trunkenheitsfahrt der Frau, als sich diese ein anderes Fahrzeug besorgte, um ihren verunfallten PKW abzuschleppen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Blutproben wurden entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Syke- Unfall

Am Montag, den 27.05.19 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person im Kreuzungsbereich der Bassumer Landstraße Ecke Auf der Heide. Ein 29-jähriger Bremer übersah die Vorfahrt einer 57-jährigen Frau aus Syke. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Die Frau wurde in das Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Montag den 27.05.2019 gegen 15:20 Uhr kam es in Lahausen im Bruchweg zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Bremen und ein 69 Jahre alter Chevrolet-Fahrer aus Weyhe stießen in einer Kurve mit den vorderen Fahrzeugecken zusammen. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein größerer Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 11000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell