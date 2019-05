Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.05.2019

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Tatverdächtiger in Haft

Noch am Dienstagabend konnte nach mehreren Brandstiftungen in Kirchardt (siehe Pressemitteilungen vom 21. und 22. Mai) ein Tatverdächtiger von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der 38-Jährige wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehl erließ. Dieser wurde in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen zum Motiv und zum Hergang der einzelnen Taten dauern an. Wie und warum der polnische Staatsangehörige in den Fokus der Ermittler geriet kann aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht veröffentlicht werden.

