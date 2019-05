Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Leergutdieb in Wagenfeld auf frischer Tat ertappt - Unfall mit Verletzten in Weyhe - Kennzeichenmißbrauch in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Kennzeichenmissbrauch

Ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch leitete die Polizei Sulingen am gestrigen Sonntag gegen einen 35-jährigen Mann aus Lohne im Landkreis Vechta ein. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete sich gegen 08:00 Uhr in der Früh auf der Wache und teilte mit, er habe auf der B 214 einen PKW mit unterschiedlichen Kennzeichen gesehen. Eine Streife überprüfte daraufhin den Sachverhalt und konnte das entsprechende Fahrzeug anhalten. Wie sich herausstellte war das vordere Kennzeichen zum Teil mit einem Stück Pappe abgedeckt, so dass mehrere Buchstaben und Ziffern nicht zu lesen waren. Der 35-jährige am Steuer gab sich ahnungslos und stritt eine Tatbeteiligung ab. Für die Beamten jedoch war die Sachlage klar, mutmaßlich wollte der junge Mann die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsüberschreitungen erschweren. Die Polizeibeamten entfernten das Stück Pappe und nahmen die Ermittlungen auf.

Weyhe - Einbruch

Die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in Dreye, Auf dem Damm, nutzten am letzten Wochenende Einbrecher. Die unbekannten Täter drangen durch die Terrassentür in das Haus ein. Nach der Durchsuchung mehrerer Räume verschwanden sie unerkannt wieder. Zum Schaden und Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Weyhe - Unfall mit zwei Verletzten

Ein Auffahrunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden, ereignete sich am Sonntag gegen 19.55 Uhr auf der Sudweyher Straße. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Weyhe wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Syke erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Der 19-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Wagenfeld - Leergutdieb festgenommen

Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Getränkefirma informierte in der Nacht zum Montag gegen 02.30 Uhr die Polizei. Er beobachtete gerade, wie Diebe in der Straße Am Hundeort Leergutkisten in einen Pkw verladen. Die eintreffende Polizeistreife konnte noch am Tatort eine 37-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf auf frischer Tat antreffen. Sie hatte bislang 21 Kisten Leergut in ihren Pkw eingeladen. Sie musste einige Fragen der Polizei beantworten und sie erwartet eine Diebstahlsanzeige.

