Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Anwesen in Neuenkirchen - Gelddiebstahl in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Neuenkirchen - Einbruch in Anwesen

Bereits am 08.03.2019 gegen 11.20 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einem kombinierten Wohn- und Stallgebäude in Göddern. Sie gelangten durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Stallgebäude. Dann brachen sie eine Zwischentür zu dem Wohnhaus auf und durchsuchten alle Räume. Hierbei wurden sie von der Alarmanlage erfasst. Die Eigentümerin wurde dadurch verständigt und benachrichtigte daraufhin sofort die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort erschien und das Anwesen umstellte. Bei der nachfolgenden Absuche stellte es sich heraus, dass die Täter bereits in unbekannter Richtung geflüchtet waren. Beide Täter hatten ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, Bart, Alter ca. 20 - 30 Jahre. Ein Täter war auffällig groß (ca. 2,00 m). Der große Täter war mit einer blauen Jeans und einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Diebstahl aus Geldbörse

Am Mittwoch den 13.03.2019 um 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz bei real in Groß Mackenstedt zu einem Gelddiebstahl. Ein noch unbekannter männlicher Täter sprach die 67-jährige Geschädigte aus Stuhr an, ob sie ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Nachdem sie ihre Geldbörse aus der Tasche geholt hatte und das Geld wechselte, stellte sie im Anschluss fest, dass aus der Geldbörse 990 Euro Bargeld fehlten. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder etwas zu dem Täter sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Stuhr - Versuchter Einbruch

Am Mittwoch den 13.03.2019 gegen 12:00 Uhr wurde in Moordeich in dem Astruper Weg versucht in ein Wohnhaus einzudringen. Zwei noch unbekannte männliche Täter versuchten durch die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Dieser Versuch misslang. Die Täter wurden beim Verlassen des Grundstücks von einer Zeugin beobachtet. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Polizeiinspektion Diepholz

