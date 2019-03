Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Aschen - Unfall mit Pedelec in Syke - Geldbörse in Bruchhausen-Vilsen entwendet ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Diebstahl aus Lkw

In der Zeit von Montag den 11.03.2019 und Dienstag des 12.03.2019 zwischen 18:00 und 09:00 Uhr kam es im Gewerbegebiet in der Gutenbergstraße zu einem Diebstahl aus einer Sattelzugmaschine. Noch unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände. Aus einer dort abgestellten Sattelzugmaschine wurde Dieselkraftstoff abgezapft. Einen Überseecontainer versuchten die Täter aufzuhebeln und an zwei anderen Containern wurden die Vorhängeschlösser geöffnet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Weyhe - Diebstahl aus Kfz

Am Montag den 11.03.2019 zwischen 09:00 und 13:00 Uhr wurde in Lahausen in der Grenzstraße aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug der Marke Mercedes Sprinter eine Geldbörse entwendet. Das Fahrzeug stand neben dem Haus auf dem Grundstück. Der noch unbekannte Täter entwendete die Geldbörse, während die Mitarbeiter nur einige Meter vom Fahrzeug entfernt am Haus gearbeitet haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Syke - Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 12.03.2019, gegen 15.30 Uhr, wollte ein 39-jähriger aus Syke mit seinem Pkw von einem Parkplatz am Mühlendamm auf die Bundesstraße in Syke einfahren. Dabei übersah er eine 56-jährige aus Syke, welche mit ihrem Pedelec den Einmündungsbereich passierte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 150 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Geldbörse entwendet

Einem 86-jährigen Kunden eines Supermarktes in der Straße Am Bahnhof haben unbekannte Täter beim Einkaufen die Geldbörse entwendet. Der oder die Täter zogen dem 86-Jährigen die Börse unbemerkt aus der Jackentasche. Erst beim Bezahlen an der Kasse fiel dem Rentner der Diebstahl auf. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch der Personalausweis und weitere Papiere.

Aschen - Einbruch

Am Dienstag in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Schafdrift eingebrochen. Die Täter haben eine mitgebrachte Leiter an das Haus gestellt und konnten so im Obergeschoss durch ein Fenster in das Wohnhaus gelangen. Hier suchten sie gezielt das Schlafzimmer auf und entwendeten Schmuck und etwas Bargeld. Die Täter konnten unerkannt wieder entkommen, ließen aber die mitgebrachte Leiter am Haus zurück. Hinweise, insbesondere zu der Leiter, nimmt die Polizei Diepholz, 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell