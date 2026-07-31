Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Lagerraum eines Sportvereins in Nordenham +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 28. Juli 2026, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 30. Juli 2026, 21:10 Uhr, ist es auf dem Gelände eines Sportvereins in der Straße Am Sportplatz im Nordenhamer Ortsteil Esenshamm zu einem Einbruch gekommen.

Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür zu einem Lagerraum des Turnvereins Esenshamm auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Aus dem Lager entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Fußbälle sowie Getränkedosen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportgeländes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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