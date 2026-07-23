Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Scheibe an Bahnhofsgebäude in Brake eingeworfen +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 21. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 22. Juli 2026, 13:50 Uhr, kam es in der Neustadtstraße in Brake zu einer Sachbeschädigung an einem Bahnhofsgebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter vermutlich mit Bierflaschen die Scheibe eines dortigen Gebäudes ein.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 240 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter 04401/935-0 zu melden.

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