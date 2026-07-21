Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Mehrzweckhaus in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19. Juli 2026, 23:00 Uhr, bis Montag, 20. Juli 2026, 15:55 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in das Mehrzweckhaus in der Niedersachsenstraße in Nordenham.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang Unbekannte mutmaßlich durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden Räumlichkeiten betreten und durchsucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde kein Diebesgut erlangt. An der Eingangstür entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Niedersachsenstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell