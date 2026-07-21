PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Autobahn 1 bei Bakum beendet

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. Juli 2026, gegen 07:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund im Bereich Bakum einen Pkw-Fahrer.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Beeinflussung durch Alkohol und berauschende Mittel hindeuteten.

Zudem wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrer aus Duisburg nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Zur weiteren Beweissicherung wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren