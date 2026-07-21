Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Autobahn 1 bei Bakum beendet

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. Juli 2026, gegen 07:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund im Bereich Bakum einen Pkw-Fahrer.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Beeinflussung durch Alkohol und berauschende Mittel hindeuteten.

Zudem wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrer aus Duisburg nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Zur weiteren Beweissicherung wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell