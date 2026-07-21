Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Dötlingen +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. Juli 2026, kam es gegen 11:55 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Dötlingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Grünflächenarbeiten entlang der Autobahn durch und befuhr mit einem Arbeitsfahrzeug den Standstreifen der Autobahn 1. Dabei löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der mitgeführte Sicherungsanhänger vom Arbeitsfahrzeug und rollte gegen die Mittelschutzplanke.

Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Pkw Ford kollidierte anschließend mit dem Anhänger. Der 24-jährige Fahrer des Ford aus Almelo sowie seine 30-jährige Mitfahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Die Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell