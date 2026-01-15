PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen sowie Kontrollen an Schule

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (14.01.2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Grundschule Nord sowie Verkehrskontrollen am Südbahnhof in Schifferstadt durch. Bei den Kontrollen an der Schule mussten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Eltern gefertigt werden, welche ihre Kinder im Auto nicht gesichert hatten. Bei den Verkehrskontrollen am Südbahnhof mussten insgesamt acht Verstöße (2x Warnweste und 3x Dokumente nicht mitgeführt, 2x abgelaufener TÜV und 1x Gurtverstoß) sanktioniert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 13:50

    POL-PDLU: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht - Unfallbeteiligter gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 13:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer die Buschstraße. An der Kreuzung zur Jahnstraße übersah er den von rechts kommenden Autofahrer, kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Der Autofahrer stieg aus und kümmerte sich um den 36-jährigen. Da beide keine Schäden festgestellt hatten und der Radfahrer keine ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:52

    POL-PDLU: Römerberg - Verkehrskontrolle mit alkoholisiertem Fahrer

    Römerberg (ots) - Am Mittwochabend, gegen halb acht, kontrollierte eine Polizeistreife einen Transporter in der Berghäuser Straße. Bei dem 34-jährigen Fahrer bemerkten die Polizisten Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Der Mann wurde schließlich zur Dienststelle verbracht und mit ihm ein gerichtsverwertbarer ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:06

    POL-PDLU: Diebstahlsserie aus Kraftfahrzeugen

    Beindersheim (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 13.01.2026 und 15.01.2026 wurden aus mehreren unverschlossenen Fahrzeugen im Bereich der Frankenthaler Straße Wertgegenstände entwendet. In der Nacht vom 14.01.2026 auf 15.01.2026 konnte ein 14-Jähriger aus Frankenthal unmittelbar nach der Tatausführung im Bereich der Heinrich-Lanz-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren