Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen sowie Kontrollen an Schule

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (14.01.2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Grundschule Nord sowie Verkehrskontrollen am Südbahnhof in Schifferstadt durch. Bei den Kontrollen an der Schule mussten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Eltern gefertigt werden, welche ihre Kinder im Auto nicht gesichert hatten. Bei den Verkehrskontrollen am Südbahnhof mussten insgesamt acht Verstöße (2x Warnweste und 3x Dokumente nicht mitgeführt, 2x abgelaufener TÜV und 1x Gurtverstoß) sanktioniert werden.

