Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 19.07.2026

Delmenhorst (ots)

++ Einbruchversuch in Verbrauchermarkt in Wardenburg ++ ZEUGENAUFRUF

Wardenburg. Am Sonntag, 19.07.2026, gegen 02:35 Uhr versuchten sich bislang unbekannte Personen über eine Nebentür Zugang zu einem Verbrauchermarkt in der Rheinstraße zu verschaffen. Ein Eindringen hat nach aktuellem Ermittlungsstand nicht stattgefunden. Die Täter ließen vermutlich aufgrund der Auslösung der objekteigenen Alarmanlage von der weiteren Tatbegehung ab.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wardenburg, Tel. 04407/71635-0, oder Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

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