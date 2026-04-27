Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbrecher erbeuten Tabakwaren + Kupferdiebstahl + Einbruch in Kita + Rollerfahrer schwer verletzt + BMW kracht gegen Fußgängerampel - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Waldsolms-Brandoberndorf: Einbrecher erbeuten Tabakwaren

Einbrecher drangen am Sonntag (27. April) gegen 4.10 Uhr in einen Supermarkt in der Hasselborner Straße ein. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster verschafften sie sich Zutritt zu dem Markt, aus dem sie mehrere Tabakwaren erbeuteten. Die Täter entkamen unbemerkt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu kontaktieren.

Haiger-Sechshelden: Kupferdiebstahl

Am Wochenende verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle der "Sechsheldener Brücke" in der Willi-Thielmann-Straße. Auf dem Gelände durchtrennten die Täter mehrere Kupferkabel und nahmen diese mit. Sie entkamen unbemerkt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (25. April) 13 Uhr und Montag (27. April) 7.15 Uhr. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu melden.

Wetzlar: Einbruch in Kita

In der Nacht von Donnerstag (23. April) auf Freitag (24. April) brachen Diebe in eine Kindertagesstätte in der Ernst-Leitz-Straße ein. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich die Täter Zutritt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Einbruchsschäden belaufen sich auf rund 1.000 Euro. Die Ermittler der Wetzlarer Kripo suchen Zeugen und fragen: Wer hat zwischen Donnerstag (23. April), 18 Uhr, und Freitag (24. April), 6.20 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kita gemacht? Hinweise werden telefonisch unter (06441) 9180 entgegengenommen.

K49-Haiger-Sechshelden: Rollerfahrer schwer verletzt

Am Sonntag (26. April) gegen 1.25 Uhr kam es auf der Kreisstraße 49 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 19-jähriger Rollerfahrer schwere Verletzungen zuzog. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 19-Jährige auf der K49 aus Richtung Dillenburg-Manderbach kommend in Fahrtrichtung Haiger-Sechshelden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten. Anschließend wurde der Dillenburger in ein Krankenhaus gebracht. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Gutachter beauftragt.

B277-Herborn: BMW kracht gegen Fußgängerampel - Polizei bittet um Mithilfe

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (25. April) gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße 277 im Bereich der "Reuterbergkreuzung" (Sinner Landstraße) sucht die Herborner Polizei nach Zeugen. Ein 54-jähriger Autofahrer war mit seinem schwarzen 1er BMW auf der B277 in Fahrtrichtung Dillenburg unterwegs und befuhr dabei den rechten von zwei Fahrstreifen. Auf der linken Spur fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem roten Fahrzeug. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wechselte dieser plötzlich den Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 54-jährige BMW-Fahrer nach rechts aus, bremste sein Fahrzeug ab und prallte gegen eine Fußgängerampel. An dieser sowie an dem Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des roten Fahrzeugs mit "LDK-Kennzeichen" setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (02772) 47050 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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