Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ++ Hochzeitskorso gestoppt, mehrere Strafverfahren eingeleitet - ZEUGENAUFRUF ++

Delmenhorst (ots)

Ein Hochzeitskorso mit acht Fahrzeugen zog am Samstag, 18.07.2026, gegen 16:46 Uhr, einen ca. 90-minütigen Polizeieinsatz nach sich. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei zuvor mit, dass sich der Korso von Bremen kommend auf der B75 in Fahrtrichtung Delmenhorst befunden hätte. Mehrere Fahrzeugführer und Insassen innerhalb des Korsos hätten sich z.T. erheblich verkehrswidrig verhalten, u.a. sei die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch absichtliches Abbremsen reduziert und auch Pyrotechnik gezündet und aus den Fenstern der fahrenden Fahrzeuge geworfen worden. Insbesondere das absichtliche Verlangsamen habe zu Verkehrsgefährdungen unbeteiligter, nachfolgender Fahrzeugführer geführt.

Aus diesem Grund schritt die Polizei Delmenhorst entschieden ein und unterzog alle teilnehmenden Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle. Dabei wurden die Personalien von insgesamt 18 Personen im Alter von 17 bis 47 festgestellt und bislang sieben Strafverfahren u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz (Zünden von Pyrotechnik) eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Personen ihre Anreise zum Veranstaltungsort in Bremen mit entsprechendem Zeitverzug fortsetzen.

In diesem Zusammenhang ergeht erneut der eindringliche Hinweis:

Die Polizei wird auch künftig entschieden, unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Maßnahmen (dies können auch Beschlagnahmen von Führerscheinen und/oder Fahrzeugen sein), gegen derartiges Fehlverhalten vorgehen und gegen die Verantwortlichen entsprechende Strafverfahren einleiten!

Zeugen sowie Betroffene, die das o.a. Geschehen beobachtet und/oder ggf. auch gefilmt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

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