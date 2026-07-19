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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 19.07.2026

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des "Jaderparks"

Jaderberg. Am Samstag, 19.07.2026, kam es in der Zeit von 10:30 bis 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des o.a. Freizeitparks.

Die unfallverursachende Person beschädigte dabei beim Ein- oder Ausparken den geparkten Peugeot des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/26940 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. PHK Herwig
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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