Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ++ Brandausbruch in leerstehendem, ehemaligen Polizeidienstgebäude ++

Delmenhorst (ots)

Am 18.07.2026, gegen 16:30 Uhr, brach im 1. Obergeschoss des o.a. Gebäudes in der Louisenstr. 35 in Delmenhorst ein Brand aus. Die Feuerwehr Delmenhorst konnte das Brandgeschehen mit hohem Kräfteeinsatz schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausweitung/ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern.

Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden kann derzeit (noch) nicht konkreter beziffert werden.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Louisenstr. bis ca. 17:55 Uhr vollgesperrt, es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das brandbetroffene Gebäude wurde ab 1981 für einige Jahre von der Polizei Delmenhorst genutzt, stand aber zuletzt bereits seit Jahrzehnten leer.

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