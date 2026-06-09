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POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Emstek +++ Vollsperrung in Fahrtrichtung Hamburg

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Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist am Dienstag, 09. Juni 2026, gegen 09:20 Uhr, ein Mann tödlich verletzt worden. Drei weitere Insassen des beteiligten Pkw wurden zum Teil schwerstverletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein mit vier Personen besetzter Mercedes-Van die Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Hamburg.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw mit dem rechts neben ihm fahrenden Sattelanhänger eines Sattelzuges. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Mercedes ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Ein 31-jähriger Mitfahrer aus Belm erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 46-jähriger und ein 58-jähriger Mitfahrer, beide aus Osnabrück, wurden schwerstverletzt. Sie wurden nach notärztlicher Versorgung, unter anderem mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers, in Krankenhäuser transportiert. Der 47-jährige Fahrer des Mercedes aus Osnabrück erlitt leichte Verletzungen. Der 24-jährige Fahrer des beteiligten Sattelzuges blieb unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Unfallsachverständiger hinzugezogen und der beteiligte Mercedes beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlhorn und Emstek im Einsatz. Sie unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle, insbesondere die Absperrung sowie die Bergung der Fahrzeuge.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der anschließenden Reinigungsmaßnahmen wurde die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

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