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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Container des Kindergarten in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Container eines Kindergartens in der Straße Kinnerpadd in Berne eingebrochen. Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 06. Juni 2026, 11:00 Uhr, und Montag, 08. Juni 2026, 06:40 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Container auf dem Gelände des Kindergartens und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigem Stand entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von etwa 30 Euro. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird auf rund 550 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kinnerpadd beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 04401/ 9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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