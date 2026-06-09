Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 bei Hatten +++ Autofahrerin leicht verletzt

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Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven ist am Dienstag, 09. Juni 2026, gegen 08:40 Uhr, eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-jährige Frau aus Cloppenburg mit einem Mazda die Autobahn 29 zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf einen verkehrsbedingt rollenden Sattelzug auf, der von einem 27-jährigen Mann gefahren wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Mazda ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kollidierte anschließend mit einem weiteren Sattelzug, der von einem 57-jährigen Mann geführt wurde.

Die 45-Jährige hatte großes Glück und erlitt nach ersten Erkenntnissen lediglich leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt.

Der Mazda war infolge der Kollisionen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommen.

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