POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer fährt in Brake Schüler an und flüchtet ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 22.12.2023, kam es in Brake gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung Kirchenstraße/Hammelwarder Straße, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein weißer Kleinwagen war dabei im Begriff, von der Hammelwarder Straße bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach links in die Kirchenstraße abzubiegen. Zeitgleich wollte ein 13-jähriger Schüler ebenfalls bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage auf dem Fußgängerüberweg die Kirchenstraße queren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Jungen, der sich dadurch am Knöchel verletzte. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher in Richtung Innenstadt unerlaubt von der Unfallstelle. Ein anderer Autofahrer, der das Geschehen vermutlich beobachtet hat, erkundigte sich bei dem Jungen nach dessen Befinden. Insbesondere dieser vermutliche Zeuge aber auch andere Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter Tel.-nr. 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

