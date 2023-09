Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aggressiver Kinobesucher belästigt mehrere Frauen und verletzt Personen +++ Zwangseinweisung

Delmenhorst (ots)

Ein aggressiver Kinobesucher hat am Dienstag, 26. September 2023, ab 20:50 Uhr, in Delmenhorst mehrere Frauen belästigt und wild um sich geschlagen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Der 29-jährige Delmenhorster hielt sich zunächst in einem Vorführungssaal des Delmenhorster Kinos auf und suchte sich hier einen Sitzplatz hinter zwei Frauen. Dabei legte er seine Füße auf die Lehnen der Frauen und berührte so ihre Arme. Die Frauen fühlten sich belästigt und suchten sich andere Plätze.

Das machte auch der 29-Jährige, der sich nun neben eine 48-jährige Delmenhorsterin setzte. Ihr griff er ungefragt an die Arme und verzehrte Popcorn aus ihrer Tüte. Eine 50-jährige Freundin forderte den Mann lautstark auf, sein Verhalten zu unterlassen und sich einen anderen Platz zu suchen. Er stand auf und schlug der 50-Jährigen ins Gesicht. Anschließend verließ er den Kinosaal.

Andere Kinobesucherinnen folgten dem Mann und wollten die Vorfälle melden. Im Foyer schlug der Mann einer 51-jährigen Frau aus Stuhr ins Gesicht. Nach Angaben der Zeuginnen "schlenderte" der 29-Jährige danach aus dem Kino.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei suchte in der Nähe nach dem beschriebenen Mann. Im Bahnhofsgebäude trafen sie dabei auf weitere Opfer. Hier hatte der Mann eine 15-Jährige durch anzügliche Bemerkungen belästigt. Auch einem 15-jährigen Delmenhorster, der der jungen Frau zu Hilfe kam, schlug der 29-Jährige ins Gesicht.

Am Bahnhof konnte der 29-Jährige schließlich gegen 21:00 Uhr von der Polizei gestellt werden. Auch den Beamten gegenüber reagierte er äußerst aggressiv. Er musste zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Gegen ihn leiteten sie Verfahren wegen Körperverletzung ein. Aufgrund seines Verhaltens und getätigter Aussagen musste von einer akuten Gefährdung für Dritte ausgegangen werden. Der 29-Jährige wurde noch in der Nacht in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Alle Opfer erlitten leichte Verletzungen, die zumindest keine sofortige medizinische Behandlung erforderten.

