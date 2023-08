Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Fahrer eines Transporters in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch, 23. August 2023, 17:15 Uhr, die Polizei verständigt, weil ein offensichtlich stark betrunkener Mann auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Visbeker Straße in Wildeshausen in einen Kleintransporter gestiegen und losgefahren war.

Den verständigten Beamten der Polizei Wildeshausen gelang es, den Kleintransporter auf einem Parkplatz eines Getränkehandels im Westring zu stoppen. Der 52-jährige Fahrer aus Wildeshausen war tatsächlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,70 Promille.

Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell