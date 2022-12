POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 31.12.2022

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee: Einbruchdiebstahl Am Freitag, den 30.12.2022 in der Zeit von 12:30 bis 20:45 Uhr ist es in Ganderkesee im Industriepark zu einem Einbruch in einer Lagerhalle gekommen. Um in die Lagerhalle zu gelangen wurde eine Tür aufgehebelt. Aus der Lagerhalle wurden Werkzeug und Maschinen in einem Wert von ca. 150.000,- EUR entwendet. Hierzu wurden auch zwei in der Halle befindliche Fahrzeuge ...

