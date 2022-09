POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Beamte der Polizei lautstark beleidigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montag, 12. September 2022, in der Gemeinde Hatten ein Pkw in Brand geraten. Ein Bewohner eines Hauses an der Bümmersteder Straße in Hatten stellte gegen 11:30 Uhr fest, dass ein auf der Einfahrt geparkter Pkw brannte. Bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr wurde das Feuer mit einem ...

mehr