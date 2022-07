POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Fußgänger in Hude +++ Fußgänger schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Pkw-Fahrer hat am Montag, 11. Juli 2022, 09:10 Uhr, die Kontrolle über seinen Pkw verloren und auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Hatten einen Verkehrsunfall verursacht. Der 59-Jährige aus der Gemeinde Hatten wollte an der Anschlussstelle Sandkrug mit einem BMW auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg auffahren. Auf nasser Fahrbahn ...

