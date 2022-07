Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl von Geldbörsen aus mitgeführten Einkaufs- oder Kinderwagen in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Zwei Frauen aus Nordenham wurden beim Einkaufen von bislang unbekannten Personen bestohlen. Diese nutzten jeweils günstige Gelegenheiten, um an die Geldbörsen der Frauen zu gelangen.

Im ersten Fall hielt sich eine 24-Jährige am Donnerstag, 30. Juni 2022, gegen 21:00 Uhr, in einem Discountmarkt im Mittelweg auf. In einem unbeobachteten Moment entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse der Frau, die sich in einer Tasche im mitgeführten Einkaufswagen befand.

Am Freitag, 01. Juli 2022, gegen 13:00 Uhr, wurde die Geldbörse einer 66-Jähirgen aus dem alleine gelassenen Einkaufswagen einer 66-Jährigen entwendet, die sich zum Einkaufen in einem Discounter in der Atenser Allee befand.

Die Polizei weist nochmal daraufhin, dass Wertgegenstände im besten Fall direkt am Körper und nicht in mitgeführten Taschen oder Wagen mitgeführt werden. Diebinnen und Diebe warten auf günstige Gelegenheiten und nutzen diese rigoros aus.

Sollten die Diebstähle beobachtet worden sein, so bittet die Polizei Nordenham um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 04731/9981-0.

