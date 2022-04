Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verfolgungsfahrt auf BAB 28

BAB 1

Delmenhorst (ots)

Gegen 17:00 Uhr kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Delmenhorst in der Straße "Lange Wand" einen 27-jährigen Pkw-Fahrer, der zuvor während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzt hatte. Während der Personalienüberprüfung startete der 27-jährige unvermittelt sein Fahrzeug und fuhr über die Wildeshauser Straße sofort auf die BAB 28 in Richtung Dreieck Stuhr. Dort gab er sofort "Vollgas". Während der Streifenwagen die Verfolgung aufnahm, setzte der 27-jährige seine Fahrt mit zunehmender Geschwindigkeit bis zur Anschlussstelle -Bremen-Brinkum fort. Bis dahin kam es bereits zu mehreren gefährlichen Überholmanövern seitens des Flüchtenden, der in Höhe der BAB-Anschlussstelle Brinkum sein Fahrzeug schließlich voll abbremste, rückwärts in die BAB-Auffahrt fuhr und sodann als "Geisterfahrer" die BAB verlies. Die weitere Fahrt ging dann ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit über die Bremer Straße und die Syker Straße bis zur Sebastian-Kneipp-Straße in Stuhr weiter, wo er sein Fahrzeug zurückließ und zu Fuß flüchtete. Hier konnte er jedoch durch die Einsatzkräfte, mittlerweile beteiligten sich mehrerer Streifenwagen aus angrenzenden Bereichen an der Suche, gestellt werden. Als Grund für seine Flucht gab der Mann an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Deswegen sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Fahrzeugführer, die zur genannten Zeit die BAB 28 und die BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Deichhorst und Bremen-Brinkum befahren haben und die durch den Fahrer eines dunklen Pkw BMW gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559-104 in Verbindung zu setzen.

