POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Küchenbrand in Wildeshausen +++ Drei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 24. März 2022, ereignete sich gegen 2:35 Uhr ein Brand in einer Küche eines Einfamilienhauses in der Heemstraße in Wildeshausen.

Eine 79-jährige Bewohnerin vergaß ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle, sodass dieses Feuer fing. Die Flammen breiteten sich im weiteren Verlauf auf das Kücheninventar aus. Nachbarn wurden daraufhin auf einen piependen Rauchmelder aufmerksam und retteten die 79-Jährige aus dem Wohnhaus.

Die 79-Jährige sowie eine 24-jährige und ein 27-jähriger Nachbar*in wurden bei dem Brand leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die drei Personen aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen war mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden.

Die entstandenen Sachschäden belaufen sich schätzungsweise auf rund 15.000 Euro.

