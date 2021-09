Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt beinahe Verkehrsunfall verursacht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24. September 2021, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg beinahe zu einem Verkehrsunfall. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten zunächst einen in Schlangenlinien fahrenden Ford auf dem Überholfahrstreifen fest. Der PKW verließ hierbei mehrfach seinen Fahrstreifen und kollidierte beinahe mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden PKW. Nur durch Zufall kam es zu keinem Unfall. Aufgrund der festgestellten Fahrweise wurde der PKW kontrolliert. Als Fahrer konnte ein 28-jähriger Mann aus Bremen festgestellt werden, bei dem sich körperliche Auffälligkeiten, die auf eine mögliche Drogenbeeinflussung hindeuteten, ergaben. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Der Mann musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde dem 28-Jährigen untersagt. Zudem stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Stempel der Hauptuntersuchung gefälscht war. Daher wurden die Zulassungsbescheinigung und die Kennzeichen beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung gegen den Halter des Fahrzeugs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell