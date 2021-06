Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Warnung vor falschen Microsoft-Mitarbeitern +++ Täter erlangen fünfstelligen Geldbetrag

Delmenhorst (ots)

Wenn Ihr Telefon klingelt und sich eine Person als Microsoft-Mitarbeiter ausgibt, ist äußerste Vorsicht geboten. Immer mal wieder wird bei der Polizei Anzeige aufgrund der Betrugsmasche gestellt.

In den meisten Fällen wird geäußert, dass der eigene Computer mit Viren befallen oder gehackt worden sei und ein Programm installiert werden müsse.

Das Problem dabei: Mit einem solchen Programm können zum Beispiel Bankdaten oder Passwörter erlangt werden. Oftmals wird für die Installation auch eine Gebühr verlangt.

So ist es aktuell, im Laufe der letzten Woche mehrfach, im Landkreis Oldenburg geschehen. In einem der Fälle erlangten die Täter zum Nachteil eines 65-jährigen einen Geldbetrag in fünfstelliger Höhe.

Die Polizei sensibilisiert erneut:

Sollte auch Ihr Telefon klingeln und ein solcher Sachverhalt geäußert werden, legen Sie den Hörer auf und informieren Sie die für Sie zuständige Polizeidienststelle. Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus und gewähren Sie keinem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Computer.

