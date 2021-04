Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei Auffahrunfall in Delmenhorst verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 27. April 2021, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst

Ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit seinem Pkw die Wildeshauser Straße in Richtung Oldenburger Straße.

Im Bereich der dortigen Tankstelle erkannte er zu spät, dass die die beiden Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt, im Rückstau einer Ampelanlage, abbremsten und zum Stehen kamen.

Der 44-Jährige fuhr mit seinem Smart auf einen Mazda auf, welcher mit einer 43-Jährigen aus Delmenhorst besetzt war. Der Mazda wurde dadurch wiederum gegen einen vor diesem befindlichen Ford geschoben, der von einem 26-Jährigen aus Vechta gelenkt wurde.

Der 44-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Frau aus Delmenhorst und der Mann aus Vechta wurden leicht verletzt.

Der Smart und der Mazda waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

