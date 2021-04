Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mülltonnenbrand in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 05. April 2021, gegen 11:50 Uhr, brannten mehrere Mülltonnen in der Akazienstraße in Ganderkesee.

Die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee, die mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer.

Drei Mülltonnen sind vollständig abgebrannt, eine weitere Mülltonne, sowie ein in der Nähe befindlicher Zaun wurden durch das Feuer zum Teil beschädigt.

Die Brandursache könnte mutmaßlich das Einfüllen von Aschereste gewesen sein.

Der Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

