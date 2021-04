Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 04.04.2021

Delmenhorst (ots)

Schwerer Diebstahl aus Kirche

Bereits am 02.04.2021, im Zeitraum von

09.45 Uhr - 13.30 Uhr, kam es in der geöffneten katholischen Kirche in der Breite Straße in Brake zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im o.g. Zeitraum mehrere sakrale Gegenstände aus dem Gotteshaus. Der Wert des Diebesgutes wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt, der religiöse Wert jedoch als viel höher angesehen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Umständen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake (04401/9350) in Verbindung zu setzen.

Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre zw. 21 -05 Uhr

In der Nacht zu Ostersonntag wurden gegen insgesamt 15 Personen Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet. Diese Personen wurden in den Städten Brake und Elsfleth, sowie den Gemeinden Berne und Lemwerder angetroffen. In diesen Bereichen gilt die vom Landkreis Wesermarsch verhängte Ausgangssperre zw. 21 - 05 Uhr, bis einschließlich 18.04.2021. Triftige Gründe, die einen Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung rechtfertigen würden, lagen nicht vor.

Brake.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Verglasung der Bushaltestelle "Paul-Brodek-Straße" durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. Wer Hinweise zur Tataufklärung geben kann, möge die Polizei unter 04401-9350 kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell