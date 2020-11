Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch/Landkreis Oldenburg/Stadt Delmenhorst: Veursacher einer Ölspur gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Die Polizei Lemwerder sucht nach dem Verursacher einer Ölspur, die sich in den Morgenstunden des heutigen Mittwochs, 11. November 2020, durch Teile von Lemwerder, Bookholzberg, Ganderkesee und Delmenhorst zog. Aufgrund des Verlaufs der Ölspur geht die Polizei aktuell von einem Verursacher aus.

Die Ölspur, für die wahrscheinlich ein technischer Defekt ursächlich war, führte aus Richtung Bookholzberg kommend über die B 212 und die L 875 in Richtung Lemwerder, dort über die Stedinger Straße, Breite Fahr, Altenescher Ring und zurück. Die Spur führte weiter in Richtung Altenesch, Deichshauser Straße und über die Straße Sannauer Hellmer wieder in Richtung Ganderkesee. In Ganderkesee waren unter anderem die Elmeloher Straße sowie der Trendelbuscher Weg betroffen.

Weitere Verunreinigungen wurden in der Oldenburger Straße, Dwoberger Straße sowie Landwehrstraße in Delmenhorst festgestellt. Die Straßenmeisterei Delmenhorst musste zur Reinigung der Fahrbahn eine Spezialfirma beauftragen.

Der Verursacher bzw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst, Ganderkesee oder Lemwerder in Verbindung zu setzen.

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

