Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bran in einem Putenstall in Ganderkesee +++ Keine Personen oder Tiere verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, brannte es gegen 18:40 Uhr im Dachbereich eines Putenstalls in der Furthstraße in Ganderkesee.

Durch die eingesetzten Feuerwehren, aus Falkenburg, Schierbrok, Ganderkesee,Bookholzberg und Bergedorf konnte die Feuerausbruchstelle in einem Anbau des Stalles, an den Transformatoren für die Solaranlage lokalisiert und gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

