POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung von Dachplatten in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 13. Juli 2020, zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr, mehrere Dachplatten, die auf einer Palette auf einem Grundstück in der Ostpreußenstraße in Nordenham abgelegt waren.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/9981-0 zu melden.

