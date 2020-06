Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Verkehrsunfallflucht/Pkw gegen Baum

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

26954 Nordenham, Bahnhofstraße Ecke Grüne Straße Samstag, 13.06.2020, gegen 08:45 Uhr

Am Samstag, 13.06.2020, gegen 08:45 Uhr, befuhr ein unbekannte /-r Verkehrsteilnehmer /-in mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Nordenham in Richtung Hansingstraße. In Höhe der Grüne Straße kam er / sie aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich die Person mit ihrem Pkw von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Der Baum wurde bei dem Unfall beschädigt und auch am Pkw dürfte ein nicht unerheblicher Schaden im Frontbereich entstanden sein. Eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalles oder Verursacher /-in werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

