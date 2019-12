Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ladendieb in Brake festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 27. Dezember 2019, gegen 18:40 Uhr, fiel einer Mitarbeiterin eines Verbrauchermarkts in Brake ein Mann auf, der den Kassenbereich mit einem prall gefüllten Einkaufswagen passierte, ohne zu bezahlen.

Die Mitarbeiterin folgte dem Mann und sprach ihn an. Da er keine Angaben zu seiner Person und zudem einen stark alkoholisierten Eindruck machte, verständigte sie die Polizei. Die Beamten der Polizei Brake führten vor Ort einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 1,83 Promille ergab. Da sich der Mann auch gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gefahren. Erst hier konnte seine Identität ermittelt werden. Bei ihm handelte es sich um einen 34-jährigen Rumänen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte.

Noch am selben Tag wurde Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgenommen. Nach Prüfung des Sachverhalts stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren.

Die Vorführung erfolgte dann am Samstag, 28. Dezember 2019, vor einer Richterin am Amtsgericht Brake. Nach Anhörung des 34-Jährigen wurde ein Haftbefehl zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens erlassen. Der Mann wurde im Anschluss an eine Haftanstalt überstellt.

