POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Hatten-Sandkrug +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Zeugen eines Verkehrsunfalls in Hatten-Sandkrug sucht die Polizei Wardenburg.

Am Mittwoch, 21. November 2018, 18:00 Uhr, war ein 44-jähriger Mann aus Hatten mit seinem schwarzen Fiat Kleinwagen auf der Bahnhofstraße in Richtung Oldenburg unterwegs. Vor den Bahngleisen wollte er nach rechts in Richtung Poststraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtberechtigten, aber auf der falschen Seite fahrenden Radfahrer, der den Radweg in Richtung Kirchhatten befuhr.

Nach dem Zusammenstoß hielt der 44-Jährige mit seinem Auto in einer Parkbucht in der Poststraße an, der Radfahrer war aber nicht mehr zu finden.

Der Radfahrer oder aber Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 04407/923-0 mit der Polizei in Wardenburg in Verbindung zu setzen (1399312).

