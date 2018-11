POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Fahrzeugs auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Ein VW Bora ist Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn am Donnerstag, 22. November 2018, 01:45 Uhr, aufgefallen.

Der Pkw wurde zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen entstempelt, also ungültig waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen zwar dem 30-jährigen Fahrzeugführer gehörten, eigentlich aber an einem anderen Pkw angebracht sein müssten. Der Mann gab den Verstoß und schilderte, dass er die alten Kennzeichen von seinem bereits verschrotteten Pkw an dem VW angebracht hatte. Diesen hatte er zuvor in Trier gekauft und war auf dem Rückweg nach Neumünster.

Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

