Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung an PKW in Otterndorf - Hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. In der Zeit von Samstag bis Montag (18.-20.07.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW Pickup der Marke Chevrolet, welcher in der Raiffeisenstraße in Otterndorf abgestellt war. Das Fahrzeug wurde an mehreren Stellen massiv zerkratzt, teilweise wurde das Blech mit einem spitzen Gegenstand durchstochen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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